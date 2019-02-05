ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب السوق لخطاب ترامب

وطن: ارتفع الذهب قليلا أمس الثلاثاء بدعم من الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبيل خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونغرس، لكن صعود الدولار وأسواق الأسهم العالمية قلص المكاسب.

وبحلول الساعة 18:55 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.2 بالمئة إلى 1314.66 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1308.20 دولارات في آخر جلسة.

ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في تسوية العقود الأمريكية الآجلة عند 1319.20 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم نحو واحد بالمئة في المعاملات الفورية مسجلا 1378 دولارا للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة 15.83 دولارا للأوقية في حين هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 814.50 دولارا.

رويترز