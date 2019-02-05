هنية يلتقي وزير المخابرات المصرية

وطن: التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الثلاثاء، وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في العاصمة المصرية القاهرة، وبحث معه موضوعات عدة.

وأوضحت حركة حماس في بيان وصحفي، أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، وتم التأكيد على عمق العلاقة الثنائية والدور التاريخي الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله.

وأشار البيان إلى أنه "جرى التأكيد على استمرار العمل من أجل تطوير هذه العلاقة بما يخدم الشعب الفلسطيني والمصالح العليا المشتركة"، لافتا إلى أنه "تم استعراض الأوضاع السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة والمخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس واللاجئون وتشديد الحصار على غزة واستمرار ابتلاع الاستيطان للأرض وتقطيع أواصل الضفة ومعاناة الأسرى في السجون".

وأعربت حركة حماس عن رفضها لكل المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، سواء ما يسمى بصفقة القرن أو غيرها.

ونوهت حماس في بيانها إلى أن "الاجتماع تناول أيضا الوضع الداخلي الفلسطيني والأهمية القصوى لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وبناء مناخ مناسب لحوار وطني فلسطيني شامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير للانتخابات الشاملة، تتصدى لانفصال الضفة عن غزة وتعزز وحدة الكيان السياسي الفلسطيني من جديد".

ولفتت إلى أن "اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والحالة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وأكد الأشقاء المصريون على ضرورة الالتزام بالتفاهمات من الإسرائيليين مع ضرورة ضبط الميدان لحماية أرواح الفلسطينيين والحفاظ على الطابع الشعبي للمسيرات واستخدام الأدوات السلمية".

وعبّرت قيادة "حماس" عن شكرها لجمهورية مصر العربية على استمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وتسهيل حركة المسافرين، "حيث أكد السيد الوزير على قرب الانتهاء من تطوير العمل في معبر رفح تسهيلاً على شعبنا في قطاع غزة واستمرار إدخال البضائع إلى قطاع غزة للتخفيف عنهم"، بحسب البيان.

وأكدت "حماس" على أهمية الحفاظ على أمن مصر وتطوير العمل من أجل حماية الأمن المشترك، وتم استعراض الإجراءات التي قامت بها الأجهزة المختصة في القطاع على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وعبر الأخوة المصريون عن شكرهم للجهود المبذولة.