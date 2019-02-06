مبنية منذ 8 سنوات.. المقدسي سعيد سرحان يهدم غرفة من منزله بيده

رام الله- وطن: أجبرت بلدية الاحتلال، مساء الثلاثاء، المواطن سعيد سرحان على هدم غرفة من منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بيده.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة -سلوان، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن سرحان على هدم غرفة من منزله بيده، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح المواطن سرحان أن مساحة الغرفة تبلغ 60 مترًا مربعًا، وهي مبنية منذ 8 سنوات.

وكان المواطن مصطفى صبح هدم، الثلاثاء، منزليه في حي رأس العامود ببلدة سلوان، بيده، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك بقرار من بلدية الاحتلال.

وأوضح صبح أن بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا نهائيًا يقضي بهدم منزليه بيده، لافتًا إلى أنه بناهما قبل 13 عامًا، وحاول خلال الفترة الماضية ترخيصهما دون جدوى.

وتبلغ مساحة المنزلين 190مترًا مربعًا، ويضم كل منزل غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، وكان يعيش بداخله 10 أفراد.