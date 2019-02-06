الاحتلال يطرد عشرات العائلات في الأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية

رام الله- وطن: طردت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، عشرات العائلات من خيامها في عدة مناطق بالأغوار الشمالية؛ بهدف إجراء التدريبات العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال طرد العائلات من مناطق "الراس الأحمر"، و"الميتة"، و"البرج"، و"حمامات المالح". وشوهدت مركبات عسكرية احتلالية تجوب المكان.

يشار إلى أن الاحتلال أخطر الأسبوع الماضي بطرد العائلات المذكورة، اليوم من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.

(وفا)