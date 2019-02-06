عبد الرحمن التميمي يكتب لـ"وطن": برسم إجابة لجنة الانتخابات المركزية: البيئة الانتخابية وتكافؤ الفرص شرط مسبق لنجاح الانتخابات

يدور الجدل في الساحة الفلسطينية حول أهمية الانتخابات لتجديد الشرعية لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، هذا الجدل يتمركز حول عدة قضايا أساسية ومنها:

• إمكانية عقد الانتخابات للمجلس التشريعي في القدس وغزة

• إمكانية عقد انتخابات المجلس الوطني في كل الأماكن في الداخل والخارج

• توافر الرغبة السياسية في انتخابات شاملة (تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ومنظمات شعبية وغيرها)

غير انه من اللافت والمريب السكوت عن توافر البيئة الانتخابية التي تشكل الناظم الأساسي لإجراء العملية الانتخابية حيث علمتنا الدروس السابقة الكثير من الامور التي يجب العمل عليها لتجنب أي عُوَار قد يشوب الانتخابات القادمة ان حصلت، ولا ان تكون الأمور محل اجتهادات لحظية، هذا الامر يتطلب من لجنة الانتخابات المركزية العمل على:

• تمويل الحملات الانتخابية: بمعنى تكافؤ الفرص بين كافة الكتل الانتخابية حيث ان فصائل منظمة التحرير لا يبرر ان تتنافس مع كتل خارج المنظمة وهي تتلقى أموال عامة من الصندوق القومي تستخدم هذه الأموال في الانتخابات في حين تحرم الكتل الأخرى وهذا عُوَار كبير في تكافؤ الفرص.

• استخدام أجهزة ومرافق السلطة: لوحظ في العديد من الانتخابات استخدام الاعلام الحكومي ومرافق السلطة وغيرها لصالح أطراف معينة وحرمت أطراف أخرى.

• استقالة المرشحين من مناصبهم العامة : حيث لوحظ ان من استقال ولم يحالفه الحظ يعاد الى منصبه او عين في منصب اخر،

من هنا فان لجنة الانتخابات المركزية التي نثق في حيادها ووقوفها على مسافة واحدة مطالبة بوضع المعايير الأساسية لضمان تكافؤ الفرص وعدم استخدام الأجهزة الرسمية وضمان الحق في الوصول الى المعلومات لكافة الكتل الانتخابية، هذه قضايا برسم الإجابة.