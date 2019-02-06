فايز أبو عيطة لوطن: الاحتلال يمنع أعضاء ثوري فتح في غزة من التوجه للضفة

رام الله- وطن: منعت سلطات الاحتلال أعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة من التوجه للضفة، لحضور جلسات المجلس الثوري المقرر انعقادها مساء اليوم الاربعاء.

واكد نائب امين سر المجلس الثوري في غزة فايز ابو عيطة في حديث لـوطن، أن الاحتلال رفض منحهم تصاريح للعبور الى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون، للمشاركة في جلسات المجلس الثوري، حيث كان يفترض مغادرتهم القطاع امس الثلاثاء.

واشار ابو عيطة الى أن سلطات الاحتلال رفضت منح تصاريح له ولكل من اعضاء المجلس الثوري: سليم الزريعي واياد صافي وتيسير البرديني، وبذلك لن يتمكنوا من حضور الجلسة، مؤكدا أنهم سيبحثون عن وسيلة أخرى لضمان التواصل مع الاجتماع.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الثوري جلسته اليوم في رام الله يلقي خلالها الرئيس كلمة "هامة" وشاملة حول الأوضاع الداخلية والسياسية.