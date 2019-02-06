شارك في كافة اضرابات السجون.. الأسير حسين درباس يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، أن الأسير المقدسي حسين محمد حسين درباس من بلدة العيسوية شرقي القدس، يدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال.

وأضاف "حريات" أن الأسير درباس الذي يقبع في سجن النقب الصحراوي من مواليد 1982، واعتقل بتاريخ 06/02/2002 وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 25 عاماً.

يذكر أن الأسير حسين درباس، شارك في كل الإضرابات عن الطعام منذ العام 2004 وخاصة الإضراب الأخير الذي استمر 41 يوماً في 17 نيسان 2017.