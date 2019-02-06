الاحتلال يفرض غرامات بقيمة 60 ألف شيقل بحق أسرى أطفال

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محاكم الاحتلال، فرضت أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر، وفرضت عليهم غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 60 ألف شيقل الشهر المنصرم.

وأوضحت الهيئة في تقرير صدر عنها، اليوم الأربعاء، أنه خلال الشهر المنصرم، تم إدخال 57 طفلا أسيراً إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، 39 منهم اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، واثنان على الحواجز العسكرية، وواحد لعدم حيازته تصريح، و5 بعد استدعائهم.

وأشارت إلى أنه سُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال، أسير قاصر اعتقل بعد إطلاق الرصاص عليه، و17 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم.

ولفتت إلى أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 28 أسيراً، وأنه ما زال هناك أسير قاصر قيد الاعتقال الإداري، ويُدعى ليث أبو خرمة (17 عاماً) من بلدة كفر عين في رام الله.

يذكر بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 123 طفلا.