الصحفية هاجر حرب لوطن: أنتظر محاكمة الأحد القادم.. والتحقيق معي أخذ طابعا سياسيا

غزة- وطن: تنتظر الصحفية هاجر حرب من قطاع غزة، جلسة محاكمة يوم الأحد القادم، حول تحقيق استقصائي نشرته في حزيران 2016، يتعلق بشبهات فساد في ملف التحويلات الطبية إلى الخارج.

وخضعت حرب لخمس جلسات سابقة، لكنها ظلت تُؤجَل، لعدم حضور الشهود.

وبينت حرب لوطن أنها ومنذ نشر تحقيقها الاستقصائي، عام 2016، خضعت لعدة جلسات تحقيق لدى النيابة العامة بغزة، وكلها كانت "بمنطق أمني لا علاقة له بمضمون التحقيق الذي أعدّته، وأخذت طابعا سياسيا"، كما وصفت.

وأوضحت أن المحققين حاولوا الضغط عليها للكشف عن مصادر معلوماتها، كلنها رفضت ذلك، كون القانون كفل لها هذا الحق.

وأشارت إلى أنها تواجه شكوى رفعت ضدها من الطبيب الذي ظهر في تحقيقها، وأخرى من مكتب الإعلام الحكومي في غزة، وأن جلسات التحقيق والمحاكمة بدأت عقب تقديمهما.

وأبدت حرب استغرابها من علاقة شرطة مكافحة الفساد وجرائم الأموال في غزة، بمضمون قضيتها، حيث أنها لجهة التي أصدرت لائحة الاتهام ضدها، "والتي اتهمت فيها بالقدح، ونشر خبر غير صحيح، وعدم توخي الدقة والنزاهة والموضوعية"، وفق اللائحة.

وقالت الصحفية حرب إن هناك لجنة من حقوقيين وإعلاميين تشكلت للتضامن معها، ومن المتوقع تنظيم اعتصام تضماني معها أمام المحكمة التي تنظر قضيتها يوم الأحد القادم.

وقد نشرت الصحفية حرب مؤخراً تحقيقاً صحفياً كشفت خلاله الفساد والمحسوبية في منح التحويلات الطبية للمواطنين في قطاع غزة.

وتتابع وطن قضية حرب من بدايتها، حيث تواصلت مع مختلف الأطراف المتعلقة بها. (للمزيد اضغط هنا).