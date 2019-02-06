فلسطين الأولى عربيًا بمسابقة "أفضل المبدعين العرب بالعالم"

وطن: فازت فلسطين بالمرتبة الأولى بمسابقة (أفضل المبدعين العرب في العالم) لعام 2018، بحصولها على أربع ميداليات ذهبية، رغم أنها المرة الأولى التي تشارك بها في هذه المسابقة العالمية تحت رعاية وتنظيم شركة المجموعة العربية "The Arabs Group" في العاصمة البريطانية لندن.

وحصدت الفلسطينية الدكتورة سندس نظير دنون لقب (أفضل كاتبة عربية في العالم في مجال الأبحاث والدراسات)، معربة عن فخرها واعتزازها كأول فلسطينية تنال اللقب من مؤسسة دولية. وقالت إنه إنجاز لوطني فلسطين أولا .

وقالت: "حصلت على المرتبة الأولى بناء على مجموعة أبحاث سابقة نلت عليها جوائز منها أفضل باحثة تربوية عام 2010 (التراث الحضاري في القدس) الذي بات كتابا بواقع 120 صفحة يتضمن كل الأماكن والرموز العربية الحضارية التي تكرس هوية القدس العربية".

وبينت أن الجائزة عبارة عن شهادة من لجنة تحكيم دولية قررت أفضليتي عربيًا على مستوى العالم في مجال الأبحاث والدراسات، وقررت أن يكون بحثي ضمن المنشور الذي سيتم ترجمته إلى اللغة الانكليزية مع الأبحاث الفائزة مع التعريف باللقب والجنسية.