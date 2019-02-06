استشهاد الاسير فارس بارود

وطن: اعلن مكتب اعلام الاسرى في قطاع غزة استشهاد الأسير فارس بارود (51 عاماً)، من سكان قطاع غزة داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي .

واوضح المكتب ان الاسير بارود استشهد في سجن ريمون اثر تدهور وضعه الصحي بسبب الاهمال الطبي.

ويعد بارود عميد أسرى غزة وأقدمهم وهو ينحدر من مخيم الشاطئ غرب غزة دخل عامه الثامن والعشرين بشكل متواصل في سجون الاحتلال، حيث يمضي حكما بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وخلال هذه الفترة الطويلة التي مرت على اعتقاله تنقل بين كافة سجون الاحتلال ، وشارك في كافة الاحتجاجات والإضرابات التى جرت خلال ربع القرن الماضي .

وكان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الاخيرة من الأسرى القدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم خلال صفقة احياء المفاوضات اواخر عام 2013 ، الا ان الاحتلال علّق الافراج عن الدفعة الرابعة والتى تضم 30 اسيراً ورفض اطلاق سراحهم لأسباب سياسية .