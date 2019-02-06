الجهاد الإسلامي: الاحتلال يتحمل مسؤولية استشهاد الأسير بارود

وطن: نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد الأسير فارس بارود (51 عاماً) من قطاع غزة، الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي.

وحمَّلت حركة الجهاد الإسلامي على لسان الناطق باسمها مصعب البريم "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف الأسرى طبيًا وانسانيًا وسياسيًا".

وأكد البريم "مواصلة حركة الجهاد دعمها لخيارات الأسرى في مواجهة إرهاب مصلحة السجون في معركة التحدي والكرامة".

ودعا البريم المؤسسات والمنظمات الحقوقية أن تقوم بدورها الانساني والقانوني لحماية الأسرى وفضح الاحتلال.

وطالب البريم "السلطة الفلسطينية بضرورة القيام بدور سياسي واضح على المستوى السياسي والدبلوماسي وتوظيف العمق العربي والاسلامي والانساني لحماية الأسرى، والالتزام المالي بحق الاسرى وعائلاتهم لدعم صمودهم أمام السجان، والتراجع عن قرار حرمانهم من حقوقهم ومخصصاتهم المالية".