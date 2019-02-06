جنين: الشرطة تكشف قضية انتحال شخصية عبر "فيسبوك"

جنين- وطن: كشفت الشرطة ملابسات قضية انتحال شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالت أحد المواطنين من سكان جنين.

وقال بيان للشرطة إنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين من سكان المحافظة لشرطة المباحث العامة حول قيام مجهول باختراق حسابه على الفيس بوك وانتحال شخصيته وإرسال رسائل تشهير وإساءة لعدد من أصدقائه.

وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في شرطة المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة، وتم احضاره وبسماع أقواله، أفاد بقيامه باختراق حساب المشتكي وانتحال شخصيته وإرسال رسائل التشهير والإساءة لأصدقاء المشتكي.

وأكدت الشرطة أنه تم إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانوني بحقه أصولاً.