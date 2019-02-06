الشعبية تنعي الأسير بارود وتدعو لوقفة وطنية مسؤولة مع الأسرى

وطن: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير المناضل فارس بارود عميد أسرى قطاع غزة والذي استشهد اليوم الأربعاء في سجون الاحتلال بعد تدهور حالته الصحية جراء سياسة الإهمال الطبي التي مارسها الاحتلال بحق الشهيد.

واعتبرت الجبهة، أن "هذه الجريمة الاحتلالية بحق المناضل بارود تجسيد حي لحجم الانتهاكات وفظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الحركة الأسيرة وخصوصًا الأسرى المرضى، الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي التي تسببت باستشهاد عشرات الأسرى في السنوات الأخيرة".

وأكدت الجبهة أن "هذه الجريمة تستدعي وقفة وطنية جادة ومسؤولة لردع الاحتلال ووقف جرائمه بحق الحركة الأسيرة وخصوصًا الأسرى المرضى، وصوغ استراتيجية وطنية لمساندة الأسرى وبحث أشكال وسبل الضغط على الاحتلال من أجل وقف الهجمة الإجرامية عليهم، وصولاً إلى واجب تحريرهم".

وطالبت الجبهة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الأممية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى "تحمّل مسئولياتهم من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الحركة الأسيرة وخصوصًا جريمة الإهمال الطبي والتي وضعت مئات الأسرى على لوائح انتظار الإعدام البطيء ليلاقوا نفس مصير الشهيد البطل بارود".

ودعت الجبهة جماهير شعبنا في الوطن الاحتلال إلى "مساندة الخطوات الاحتجاجية التي أعلنها الأسرى داخل السجون ردًا على جريمة استشهاد الأسير بارود، والإعلان عن الحداد العام والإضراب الشامل وفاءً لروح الشهيد البطل الذي قدّم روحه فداءً لفلسطين، وخاض ملحمة بطولية داخل السجون على مدار سنوات اعتقاله الطويلة حتى استشهاده اليوم".