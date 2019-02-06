برّي: إسرائيل تنتهك حدود لبنان المائية للتنقيب عن النفط

وطن: قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأربعاء إن إسرائيل "انتهكت المياه اللبنانية عندما منحت إحدى الشركات ترخيصا باستغلال منطقة للنفط والغاز قرب حدود متنازع عليها".

ونقل نواب ينتمون لحركة أمل عن بري قوله بعد اجتماع إن "الأمر خطير لأن إسرائيل منحت ترخيصا واستغلت منطقة متاخمة للحدود البحرية الجنوبية للبنان".

وأضاف بري: "هذا الأمر يشكل تعديا على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا، وهذه المسألة لا يمكن السكوت عنها وسأثير هذا الموضوع غدا مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان ومع المسؤولين وجهات دولة معنية".

ويتنازع لبنان على الحدود البحرية لفلسطين المحتلة مع الاحتلال في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتقع على امتداد ثلاثة من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.