دوي صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة وسماع اصوات انفجارات

غزة - وطن: دوت صافرات الانذار مساء اليوم الاربعاء اكثر من مرة في مستوطنات غلاف غزة.

وكانت مصادر إعلامية عبرية، قد قالت مساء اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه الاراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الصاروخين انفجرا داخل القطاع.

وقال موقع (حدشوت 24) العبري إن صاروخين أطلقا من جنوب قطاع غزة نحو الاراضي المحتلة، وانفجرا في الداخل قرب السياج العنصري، دون ان يسمع دوي صافرات الانذار.

واوضحت وسائل الاعلام العبرية فيما بعد انه جرى اطلاق عدة صواريخ سقط احداها في مستوطنة اشكول فيما دوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.

واكدت المصادر سقوط عدة قذائف هاون في محيط ما يسمّى موقع صوفا العسكري جنوب القطاع.

واكدت مصادر محلية ان ابراج الاحتلال العسكرية اطلقت بشكل كثيف نيرانيها صوب اراضي ومنازل المواطنين.