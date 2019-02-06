نصر الله: إيران لم تتخل عن التزاماتها تجاه فلسطين رغم الحرب الكونية عليها

وطن: أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إيران لم تتخل عن عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية رغم الحرب الكونية التي فرضت عليها، وأشاد بإنجازات الثورة الإيرانية بعد 40 عاماً على قيامها.

وفي حفل في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة الذكرى الـ 40 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران اعتبر نصر الله أن إنجازات الثورة الإيرانية إخراج أميركا و إسرائيل من إيران والحصول على الاستقلال الحقيقي، والحفاظ على القرار المستقل منذ 40 عاماً، ورأى أن إيران واحدة من الدول القليلة في العالم المستقلة في قرارها ووارادتها الوطنية.

وتابع نصر الله "من إنجازات الثورة الإيرانية الحفاظ على ممتلكات الدولة ومؤسساتها ومقدراتها والحفاظ على الوحدة"، وأكد أن "الثورة صمدت في وجه الصعوبات وبدأت منذ اليوم الأول ببناء الدولة الجديدة وفق السيادة الشعبية".

وفي الاحتفال ذاته، ألقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة كلمة أكد فيها أن إيران هي "كلمة السر في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي"، وأضاف "باستطاعتنا أن نقاتل ونواجه بشكل أفضل من أي وقت مضى بفضل طهران".

وشدد على أن إيران لم تتردد يوماً واحداً في دعمها ومساندتها لشعبنا ومقاومته.

وتوجه نخالة لمن يعتقد بأن تحالفه مع الاحتلال يستطيع إيقاف المقاومة بالقول إنه "واهم"، وأضاف "الشعب الفلسطيني متمسك بحقه وبوطنه رغم الاصطفاف الكبير خلف المشروع الصهيوني".

واعتبر نخالة أن ظروف الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء الاحتلال لا مثيل لها، وشدد على عدم التردد في مواجهة الظلم والغزاة والاحتلال “فنحن أصحاب الأرض والطارئون إلى زوال”.