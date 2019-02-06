الاحمد يكشف تفاصيل مشاورات فتح مع الفصائل بشأن الحكومة الفصائلية

رام الله - وطن: كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، عن نتائج اللقاءات والمشاورات التي اجرتها حركة فتح مع فصائل منظمة التحرير والشخصيات المستقلة حول تشكيل حكومة فصائلية .

وقال الأحمد، في لقاء تلفزيوني مساء اليوم الأربعاء، "التقينا كل فصائل المنظمة والشخصيات المستقلة وناقشنا امكانية انضمامهم للحكومة"، مشيرًا إلى أن الجبهة الديمقراطية أبلغتنا بقرار عدم المشاركة الآن في الحكومة، وأن لديها استعداد للمشاركة في حكومة وحدة وطنية تضم كل الفصائل بما فيها حماس وفتح، فيما رفضت الجبهة الشعبية المشاركة في الحكومة.

وأضاف الأحمد، بأن جبهة التحرير العربية والنضال الشعبي والتحرير الفلسطينية والعربية الفلسطينية ابدوا موافقتهم على المشاركة في الحكومة، فيما لم يعط حزبي الشعب وفدا والمبادرة الوطنية جواب رسمي حتى الآن.