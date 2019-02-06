الرئيس: استمرار المساعي لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير

رام الله - وطن: اكد الرئيس محمود عباس استمرار المساعي لتشكيل حكومة سياسية فصائلية من فصائل منظمة التحرير، بهدف "مواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية".

وشدد الرئيس في كلمة له في افتتاح المجلس الثوري لحركة "فتح"، مساء اليوم الأربعاء، أعمال دورته العادية الخامسة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على اهمية تكريس الديمقراطية كخيار أساسي في الحياة السياسية الفلسطينية، في اشارة الى الجهود المبذولة للتحضير وتهيئة الاجواء لاجراء انتخابات تشريعية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وسيناقش المجلس الثوري، في دورته العادية، عددا من الملفات، أهمها موضوع الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، وتشكيل حكومة سياسية جديدة.