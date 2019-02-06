وحدات قمع الاحتلال تقتحم غرف الأسرى في سجن "ريمون"

وطن: اقتحمت قوات قمع الاحتلال، مساء اليوم الاربعاء، غرف الاسرى في أحد اقسام سجن "ريمون"، بعد ان سادت حالة من الغليان والتوتر والغضب في سجون الاحتلال عقب استشهاد الاسير فارس بارود (51 عاما) من مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأوضحت هيئة شؤون الاسرى أنه تم إغلاق معتقلي نفحة وريمون بالكامل، بعد وصول خبر استشهاد الاسير بارود الى المعتقلين.

وكان موقع 0404 العبري ذكر أن أسيراً من حركة حماس هاجم سجاناً من قوات الاحتلال بالماء الساخن خلال مروره بجانب زنزانته في سجن ريمون.

واضاف الموقع ان الأسير الذي الذي هاجم السجان كان شريك الأسير فارس بارود الذي استشهد اليوم في نفس الزنزانة.

واوضح الموقع ان قوة من مصلحة السجون أخرجت الأسير ونقلته للعزل الإنفرادي.