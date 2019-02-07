السيتي يعود لصدارة الدوري الإنجليزي متجاوزا ليفربول

وطن: ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ فترة ليست بالقصيرة، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على مضيفه إيفرتون الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي (حامل اللقب) إلى 62 نقطة في الصدارة مؤقتا، متفوقا بفارق الأهداف أمام ليفربول الذي تراجع للمركز الثاني، لكن بإمكانه استعادة الصدارة من جديد بفارق ثلاث نقاط على سيتي حال فوزه على ضيفه بورنموث يوم السبت القادم في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته الحادية عشرة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 33 نقطة ليظل في المركز التاسع.

وافتتح إيميريك لابورتي التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يطلق غابرييل جيسوس رصاصة الرحمة على آمال إيفرتون في التعادل بتسجيله الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.