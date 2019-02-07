إسرائيل تطلق "سفارة افتراضية" على تويتر للحوار مع الخليج

وطن: أعلنت إسرائيل إطلاق ما أسمته بسفارة افتراضية لها في الخليج في ظل ما تعتبره تقاربا كبيرا بدأ ينمو مؤخرا مع العديد من الدول العربية، من بينها دول خليجية.

وقال حساب إسرائيل بالعربية على تويتر التابع للخارجية الإسرائيلية "يسرنا أن نعلن إعادة إطلاق صفحة (إسرائيل في الخليج) بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج".

وأضاف الحساب "نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".

وكان حساب إسرائيل في الخليج على تويتر أطلق في يوليو/تموز 2013، لكنه توقف عن التغريد منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، دون معرفة سبب ذلك.

ومع تغريدته التي أعلن عبرها معاودة إطلاق الصفحة، الثلاثاء الماضي، أرفق صورة لمَعْلمَين بارزين في إسرائيل والإمارات مع كتابة اسمي البلدين بالخط العريض على كل معلم.

وأعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، مشاركة الحساب الجديد للسفارة الافتراضية عبر تويتر، مغردا "إلى المتابعين الخليجيين الأعزاء، تابعوا هذا الحساب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توسيع رقعة الحوار بيننا وبينكم".

وقوبلت تغريدة إعادة إطلاق صفحة إسرائيل بالعربية بهجوم حاد من ناشطي خليجيين.

ومن هؤلاء السعودي محمـد الجـار الله الذي غرد قائلا "التفاهم بين الشعوب لا يكون بهذه السهولة التي تظنون، أنتم محتلون وستبقون في نظرنا هكذا حتى لو حاول كل الكون تجميل صورتكم القبيحة".

وأضاف "لا يمكن أن نمد جسور السلام مع "دولة" بنيت على أجساد الشهداء في فلسطين، دولة عصابات لا يمكن أن يحدث معها تفاهم إلا بزوال احتلالها".

لكن قلة من التغريدات أبدت ترحيبا، وقال بعضهم إنه يرحب بالتطبيع والسلام، بينما قال آخرون إنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل قبولها بمعاهدة السلام العربية.

ولا توجد سفارات إسرائيلية لدى دول الخليج، لكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تحدث أكثر من مرة عن تنامي العلاقات الإسرائيلية العربية لاسيما في الشهور الأخيرة، دون تعليق من الخليجيين.

ومع تصاعد حمى التطبيع مع بعض الأنظمة العربية يبقى الموقف الشعبي هو العائق الأساسي أمام قطار التطبيع كما صرح بذلك نتنياهو في وقت سابق.

الجزيرة