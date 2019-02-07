نادي بلاطة لوطن: النادي أصبح كومة حطب وننتظر تحقيقات الأمن لمعرفة الفاعل

نابلس- وطن: قال عماد اشتيوي، عضو الهيئة الإدارية لنادي بلاطة، لـوطن، إن مجهولين أضرموا النار بمقر نادي شباب مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، فجر اليوم الخميس.

وأوضح اشتيوي أن النادي أصبح "كومة حطب"، فالحريق تسبب بخسائر فادحة نتيجة احتراق إرث النادي على امتداد أكثر من 60 عاما، من ملفات وكؤوس وجوائز وأرشيف وانجازات للنادي، مشيراً الى التحقيقات الأولية تشير إلى أنه فعل فاعل وليس بشكل غير متعمد.

وأضاف في حديثه أن النادي ليس له أي أعداء، وينتظر حالياً تحقيقات الأمن لمعرفة الفاعل.

وأشار الى ان ادارة نادري بلاطة لن تتراجع عن ادائها المؤسساتي والرياضي لخدمة ابناء المخيم والمحافظة على السلم الاهلي، ومركز بلاطة سيبقى عنوان للعمل والعطاء، مؤكداً ان الحريق لن يوقف عمل النادي فقد تم البدء في عملية تنظيفه واعادة بنائه.

واعتبر رئيس الهية الإدارية نمر شرايعة في تصريحات صحفية أن المعتدين أرادوا النيل من التاريخ العريق للنادي الحافل بالإنجازات.