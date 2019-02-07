بعد أن تنفس الحرية شهيداً.. مواقع التواصل تضج بوسم "فارس_بارود"

رام الله- وطن: بصدمة وحزن تلقى الشعب الفلسطيني خبر استشهاد الأسير فارس بارود في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

ونعت مواقع التواصل الاجتماعي الشهيد الأسير بارود (51 عامًا) وهو من مخيم الشاطئ غرب غزة، حيث وصل وسم "#فارس_بارود" لأعلى ترند على موقع تويتر تحديداً.

وكان بارود قد تعرض إلى إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية، ولم تقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الأسر، حيث عانى منذ سنوات من وضع نفسي خاص، ولم تقدم له الرعاية المطلوبة، وبتاريخ 18/11/2018 أصيب بنزيف داخلي نقل إثره إلى مستشفى "سوروكا" مغمى عليه وخضع لمنظار، حيث تبين أنه يعاني من إشكالية بشريان يغذي الكبد، فتم استئصال هذا الشريان وجزء من الكبد.

وعبر المغردون عن حزنهم لاستشهاد الأسير بارود، مستذكرين والدتهم التي توفيت حزناً عليه، وكلماتها وأمنياتها برؤيته قبل تتوفى.