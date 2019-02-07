الأسرى المرضى.."الطريق إلى الموت"

وطن للانباء – منال حسونة : سبعة وعشرون عاماً داخل معتقلات الإحتلال قضاها الشهيد فارس بارود، انتهت يوم أمس باستشهاده، عاني في عامه الأخير (2018) من جرثومة في الكبد، وتفاقمت حالته بعد إهمال طبي من سلطات الإحتلال التي لم توفر له العلاج المناسب، ووضعته داخل زنازين العزل الإنفرادي لسنوات.

تتحرك اليوم جهود فلسطينية للإفراج عن جثمان الشهيد الأسير فارس بارود (51 عاماً)، وتشريحيه للوقوف على تفاصيل استشهاده ، حيث تقدم محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين، يوسف نصاصرة، صباح اليوم الخميس بطلب لمحكمة الاحتلال، من أجل تشريح جثمان الشهيد الأسير بمشاركة طبيب فلسطيني.

يقول المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لوطن إن الشهيد الأسير بارود عانى من وضع صحي نفسي وعصبي، ووضعته إدارة مصلحة السجون في زنازين العزل الانفرادي لسنوات طوية جدا، وفي عام 2018، أصيب بجرثومة في الكبد تم استئصال جزء منه، ثم تفاقمت حالته، ليعلن عن استشهاد أمس".

أكثر من 15 عاماً، منعت سلطات الإحتلال عائلة بارود من زيارته، رغم مطالبتهم بالسماح لوالدته التي توفيت قبل عامين، بزيارته. واليوم تطالب العائلة بالإفراج عن جثامنه ليوارى الثرى في مسقط رأسه في غزة.

يوضح عبد ربه لـ"وطن" بأن قوات الاحتلال قد لا تُفرج عن جثمان الشهيد، فهي حتى اليوم تحتجز جثمان الأسير الشهيد عزيز عويسات الذي استشهد بتاريخ 20 مايو 2018 .

"يعاني أكثر من 700 أسير فلسطيني، من أمراض وإهمال طبي، 200 منهم يحتاج لتدخل جراحي وعلاج مباشر، ومنهم مُصاب بأمراض السرطان والفشل الكلوي، وأمراض القلب"، يقول عبد ربه.

يبلغ عدد الأسرى الذي استشهدوا من عام 1967 حتى اليوم، 218 نتيجة التعذيب أو إطلاق نار مباشر عليهم او الإهمال الطبي.

شهادات حية..."مسلخ الرملة"

يقول الأسير المحرر عبد الفتاح دولة لوطن الذي أمضى 12 عاما داخل معتقلات الإحتلال "إن الأسير يحتاج لأن يتررد عشرات المرات الى عيادة السجن للحصول على تحويل من العيادة نفسها لعيادة مستشفى الرملة، الذي يطلق عليه الاسرى" المسلخ" لسوء خدمته، كما لا تجري فحوصات طبية حقيقية وهو عبارة عن عيادة كالسجن".

وعن تجربته الشخصية يقول دولة كنت أعاني من آلآم في صدري، واضطررت لأن أتوجه للعيادة عشرات المرات، ولم أحصل على تشخيص حقيقي، كل ما كان يوصي به الطبيب هو شرب الماء وتناول مسكن "اكامول".

يقول دولة إن الأسير المريض يتعرض لظروف قاهرة مكبل اليدين والرجلين ، خلال نقله من معتقل لأخر، أو التوجه للمحكمة.

يشكو الأسرى من سوء الاوضاع الصحية وعدم تشخيص حالتهم الصحية أو تقديم الفحصوات اللازمة، ففي 2 ابريل 2013 استشهد الأسير ميسرة أبو حمدية، في مشفى سوروكا بالداخل بعد معاناته من مرض السرطان واكتشاف اصاباته في مراحل متقدمة.

ويعد الملف الطبي من أبرز الملفات التي كانت على قائمة مطالب الحركة الأسيرة خلال الاضرابات التي خاضتها، فطالبت بتوفير العلاج المناسب، وإغلاق "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته، وتأمين العلاج اللازم، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي.

وأقرت حكومة الاحتلال، العام الماضي، قانوناً يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى داخل السجون.