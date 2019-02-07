فصائل المقاومة في غزة: استشهاد الأسير بارود جريمة بحق الإنسانية تفضح جرائم الاحتلال

وطن: حملت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير فارس بارود الذي ارتقى بالأمس نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال. مؤكدة أن على الاحتلال تحمل تبعات الجرائم التي يرتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين.

واعتبرت الفصائل أن السياسة الإسرائيلية هي جريمة بحق الإنسانية تفضح جرائم المحتل، كما وأنها انتهاك صارخ لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعت الفصائل "أبناء أمتنا وشعبنا والقوى الحية بالتضامن الكامل مع أسرانا الأبطال والمشاركة في إنقاذ حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتقديم مجرمي الحرب من الصهاينة للمحاسبة على جرائمهم بحق أسرانا البواسل".