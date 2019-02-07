مصرع الطالبة سوار قبلاوي في تركيا.. واعتقال والدها وشقيقها بشبهة قتلها

وطن: مددت محكمة تركية صباح اليوم الخميس، اعتقال والد وشقيق الشابة سوار زكريا قبلاوي (20 عاما) من مدينة أم الفحم، للتحقيق في شبهة الضلوع في جريمة قتل سوار التي كانت تدرس الطب في سنتها الأولى في مدينة أزميت بتركيا، وعثر على جثتها مساء الأربعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لقيت الشابة مصرعها في مدينة أزميت التركية، حيث عثر عليها ملقاة على الأرض بعد أن سقطت أو ألقيت، على ما يبدو، من شرفة المنزل الذي كانت تسكن فيه.

وتواصل الشرطة التركية التحقيق حول شبهات جريمة قتل أو خلفية جنائية، واتجاهات أخرى.

الشرطة التركية تفك رموز جريمة قتل سوار قبلاوي من أم الفحم

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام التركية، حيال التحقيقات في الجريمة، فإن والد وشقيق الضحية قالا خلال التحقيق أن سوار ألقت بنفسها من شرفة الشقة التي تسكنها في الطابق الثالث بعد تهجم شقيقها عليها داخل غرفتها.

ووفقا لما أوردته الصحف اعتمادا على التحقيقات الأولية للشرطة التركية، فإن الضحية سوار لم تمت فورا بعد أن ألقت بنفسها من الشرفة، حيث قام والدها وشقيقها بحملها إلى الشقة في الطابق الثالث وقاما بخنقها ومن ثم إلقاء جثتها من الطابق الثالث ليبدو الأمر وكأنها أقدمت على الانتحار.

وأبقت المحكمة التركية على والد الضحية البالغ من العمر (59) عاما وشقيقها (34 عاما)، رهن الاعتقال للتحقيق بشبهة الضلوع في جريمة القتل.

وكانت الشابة قد سافرت مع والدها قبل عدة شهور وهي تدرس في تركيا، بينما والدها يعمل هناك.

وفي نفس السياق، توجه النائب عن القائمة المشتركة، طلب أبو عرار، برسالة مستعجلة صباح اليوم، الخميس، إلى مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، طالبه فيها بتزويده بالمعلومات الوافية والرسمية والتحقيقات الجارية، حول مصرع الطالبة سوار زكريا قبلاوي، بطلب من أهلها في الداخل وخاصة أمها التي سمعت الخبر وليس لها أي جهة للتواصل معها، وذلك من أجل معرفة الحقائق، مراعاة لظروف الأم والعائلة، ومنعا للتأويلات والتحليلات غير المطلوبة.

وطالب أبو عرار في رسالته بالإسراع في تزويده بالمعلومات.