الاحتلال يمدد اعتقال الأسير عاصم البرغوثي للمرة الرابعة

رام الله- وطن: مددت محكمة "المسكوبية" العسكرية، اليوم الخميس، اعتقال الأسير عاصم البرغوثي، لمدة ثمانية أيام، للمرة الرابعة.

وقال محامي نادي الأسير مأمون الحشيم، إن التحقيق مع الأسير البرغوثي متواصل في معتقل "المسكوبية"، لكنه بوتيرة أقل مقارنة مع الفترة الأولى على اعتقاله.

وكان محامي نادي الأسير قد زار الأسير البرغوثي في وقت سابق بعد إنهاء أمر منعه من لقاء المحامي، وأكد أنه يعاني من إصابة في جسده تعرض لها قبل عملية اعتقاله، التي تمت بتاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير 2019، وخلالها تعرض للضرب المبرح وفقد وعيه، وبعد نقله إلى مركز تحقيق "المسكوبية" واجه تحقيقا قاسيا ومكثفا استمر لمدة (14 يوما) بشكل متواصل، وقد تجاوزت ساعات التحقيق في الفترة الأولى لأكثر من (20) ساعة في اليوم.

يذكر أن عاصم البرغوثي (33 عاما) من بلدة كوبر، أسير محرر قضى سابقا في معتقلات الاحتلال (11 عاما) وأفرج عنه بعد انتهاء محكوميته في نيسان/ أبريل 2018. علما أن أربعة من أفراد عائلته اعتقلتهم قوات الاحتلال، كان آخرهم والدته سهير البرغوثي، وسبق أن تم اعتقال والده عمر البرغوثي وشقيقيه عاصف ومحمد.

وكانت قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة كوبر في محافظة رام الله بعد الإعلان عن استشهاد شقيقه صالح في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، وبعد مطاردة استمرت لقرابة شهر أعلن الاحتلال عن اعتقال عاصم في بلدة أبو شخيدم.