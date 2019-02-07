الصحفية حرب "مناصرة الغلابة" .. أمام القضاء وبلا عمل

غزة- وطن- نص عز الدين أبو عيشة:

لم ينقذ مرض السرطان الصحفية هاجر حرب من المثول أمام المحاكم تحت ذريعة أنّها رصدت في تحقيق صحفي أعدته، شبهات فساد في ملف التحويلات الطبية للعلاج بالخارج، بل أصرّت النيابة العامة في غزّة على محاكمة هاجر وفق القانون، حسب الإدعاء.

هاجر صحفية فلسطينية تعمل في مجال العمل التلفزيوني منذ سنوات عديدة، خاضت غمار المتاعب في البحث عن الحقيقة، من خلال ما تنشره من تحقيقات استقصائية.

قالت هاجر في لقاء مع وطن إنه بعد أن كشف تحقيقها الاستقصائي شبهات فساد في ملف التحويلات الطبية في غزة، رفع المكتب الإعلامي الحكومي وأحد الأشخاص المشتبهين بالفساد دعوى قضائية ضدها، وعُقدت عدة جلسات لها في المحكمة

وأضافت "طلبوا مني احضار المواد الأصلية للتحقيق قبل عملية المونتاج، مقابل احتواء الأزمة وإغلاق الملف، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل نشروا لائحة اتهام ضدي فيها خمسة تهم، وحكم فعلي بالسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية تقدر بحوالي 1000 شيكل".

وأشارت إلى أن المحكمة أبلغت محاميها، أن الأحكام تمّ ايقافها وإلغائها بسبب سفرها للخارج لتلقي العلاج في الاردن نتيجة اصابتها بالسرطان.

وأكدت هاجر أنّها تعرضت للفصل من العمل على خلفية تحقيقها الأخير الذي تناول مساكن الغلابة، تحت ذريعة أنّ ذلك التحقيق سبب "مشاكل" للشركة التي كانت تعمل بها مع الجهات الحكومية في غزة.

