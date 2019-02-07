العطاري رئيساً لغرفة تجارة رام الله والنبالي نائباً له

رام الله – وطن: عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة المنتخب اجتماعه الأول اليوم، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية.

وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب بين الأعضاء على النحو الاتي:



- عبد الغني عطاري رئيساً

- محمد زيد النبالي نائباً للرئيس

- زاهر الحميدات أميناً للسر

- محمد عابدين نائب امين السر

- بسام رباح أميناً للصندوق

- سميح نبهان نائب امين الصندوق

- غازي البزار وناجح القاضي وسعدي الخليلي ونادر مصلح ومنذر وادي وزياد اللفتاوي ومريم ابو عين أعضاء مجلس إدارة.