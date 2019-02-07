صور | طلبة مدارس رام الله يطالبون بوقف سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى

رام الله- وطن: نظم طلبة المدارس في رام الله، مساء اليوم ، وقفة احتجاجية على سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، والتي كان أخرها استشهاد الأسير فارس بارود أمس في سجن ريمون نتيجة للإهمال الطبي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تنعى الشهيد، كتب عليها " شهيد ورا شهيد والموكب عم بزيد"، "لروح الخير المقدام أعلنا النفير العام".

وجاءت الدعوى للوقفة من مجموعة "نبض المدارس"، حيث طالبوا العالم بالتحرك بوقف سياسة الإهمال الطبي واعتداءات الاحتلال بحق الأسرى.

وأعلن مساء أمس الأربعاء، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير من نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، إن الشهيد بارود عانى منذ سنوات من وضع نفسي خاص، ولم تقدم له الرعاية المطلوبة، وبتاريخ 18/11/2018 أصيب بنزيف داخلي نقل إثره إلى مستشفى "سوروكا" مغمى عليه وخضع لمنظار، وتبين أنه يعاني من إشكالية بشريان يغذي الكبد.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل بتاريخ 23/3/1991، وهو محكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وكان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الأخيرة من الأسرى القُدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم خلال صفقة إحياء المفاوضات أواخر عام 2013، إلا أن الاحتلال علّق الإفراج عن الدفعة الرابعة التي تضم 30 أسيرا، ورفض إطلاق سراحهم لأسباب سياسية.

وبارتقاء الشهيد بارود يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 218 شهيدا.