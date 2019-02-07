منسق الحراك العمالي في الخليل لـوطن: سأقاضي "أريدو" على "فصلي تعسفياً" بسبب موقفي من قانون الضمان

رام الله – وطن: أكد منسق الحراك العمالي في محافظة الخليل صهيب زاهدة، أنه سيقوم بمقاضاة شركة أريدو "الوطنية موبايل سابقا"، كما سينظم عددا من الاعتصامات أمام مقر الشركة في مدينة الخليل احتجاجا على قرار فصله منها.

وفي تفاصيل القضية، قال زاهدة لـ وطن إن "الفصل التعسفي الجائر جاء بعد أن قمت بإرسال رسالة رسمية لإدارة الشركة يوم 5-2 الفائت، طالبت فيها بتوفير قاعة للموظفين، كي نجتمع لتشكيل نقابة للعاملين في شركة "أريدو"، وفي اليوم الثاني تفاجأت بتشكيل لجنة تحقيق".

وأضاف: اللجنة وجهت لي مجموعة من الاتهامات الباطلة تتمثل في شتم الدين والاعتداء على الموظفين، وعدم الانصياع للمدير المباشر، لكن الصدمة الحقيقية كانت اليوم، حين تسلمت كتابا من إدارة الشركة يفيد بفصلي تعسفيا عن العمل.

وشدد أن "السبب الحقيقي لفصلي هو رغبتي في تشكيل نقابة للموظفين وهذا حق يكفله القانون، فيما يعود السبب الآخر والأهم الى نشاطي الكبير السابق ضد قانون الضمان الاجتماعي.

وقال زاهدة: إدارة شركة "أريدو" لم تلتزم باضراب 15-1 السابق الداعي لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي، فقمت بالإعتصام أمام مقر الشركة في الخليل كنوع من الاحتجاج على ما جرى، فاعتبروني أنني أسيء الى سمعتها، مردفاً: كنت أطلب دائما من الشركة أن تقف مع الحراك ومع العمال المضطهدين ضد قانون الضمان الاجتماعي، لكنهم كانوا يرفضون ذلك، كما كانوا يرفضون اعطائي إجازات للمشاركة في المسيرات ضد القانون الجائر، وفي إحدى المرات تسلمت انذارا بسبب مشاركتي في الفعاليات حيث اتهمت بالتقصير في عملي.

ووجه منسق الحراك العمالي في محافظة الخليل رسالة عبر وطن لكل العمال قال فيها: لا تخافوا من تسلط بعض الشركات ولا من القمع والاضطهاد الوظيفي أو الابتزاز بالأرزاق، فالرزق على الله.

وحاولت وطن الاتصال مع شركة "أريدو" لاعطائها حق الرد على أقوال منسق الحراك العمالي، لكننا لم نستطع الوصول اليهم.