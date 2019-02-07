الحراك لوطن: ما رأيناه داخل شركة "أريدو" يشير أن فصل زاهدة ليس على خلفية الحراك وننتظر قرار لجنة تحقيق موسعة

رام الله – وطن: في تصريحات خاصة لـ وطن، قال الناطق الرسمي باسم الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي عامر حمدان، مساء اليوم الخميس، إننا ننتظر تشكيل لجنة تحقيق موسعة في قضية فصل منسق الحراك العمالي في محافظة الخليل صهيب زاهدة من شركة "أريدو".

وأضاف أن الحراك يطالب بلجنة يشارك فيها ممثلين عن النقابات الحرة واللجان العمالية والحراك العمالي من أجل تبيان الحقيقة ونشرها للرأي العام.

وأوضح أن ممثلي الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي وفور ابلاغهم بقرار فصل زاهدة من شركة "أريدو" توجهوا لإدارة الشركة في مدينة البيرة، حيث أبدت شركة "أريدو" موافقتها الكاملة على لجنة التحقيق الموسعة التي يقترحها الحراك.

وقال حمدان: ما رأيناه داخل الشركة يشير أن الفصل ليس على خلفية الحراك، لكن لن نكتفي بذلك وسننتظر القرار النهائي من اللجنة، مردفا : "أريدو" تقول بأن الموضوع عمالي وظيفي مهني بحت ولا علاقة له بالحراك، ولا مانع لديها من إعادة مداولة الاسباب التي فصل من أجلها زاهدة.

وشدد أن الحراك ينتظر القرار النهائي من لجنة التحقيق الموسعة.