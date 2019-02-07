الجامعة العربية: الاحتلال يمارس القتل البطيء للأسرى بالإهمال الطبي المتعمد

رام الله- وطن: قالت الجامعة العربية، إن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير فارس بارود. منوهة إلى أن الاحتلال يمارس القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد.

ووصف سعيد أبو علي؛ الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح له، اليوم الخميس، بما وصفه بـ "الجريمة الجديدة" بحق الأسرى الفلسطينيين.

وندد أبو علي بممارسات الاحتلال. مؤكدًا أنها تأتي بإطار مسلسل القتل البطيء الذي تنتهجه سلطات الاحتلال وأدى إلى استشهاد أعداد من الأسرى كان آخرهم بارود المحكوم عليه بالسجن المؤبد و35 عامًا، والمحروم من زيارة عائلته منذ 18 عامًا.

وأكد الضرورة الملحة والأهمية الفائقة لقيام المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية بدورها الإنساني والقانوني لحماية الأسرى والتصدي لنهج سلطات الاحتلال بالتنصل من جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان.

وشدد على ضرورة إلزام الاحتلال بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

واعتبر المسؤول العربي أن ما يحدث "استهداف واضح ومباشر" للأسرى الفلسطينيين يستدعي تدخل هيئات العدالة الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت مصادر حقوقية؛ الليلة الماضية، عن استشهاد الأسير الفلسطيني فارس بارود (51 عامًا) في سجن ريمون الإسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي من إدارة سجون الاحتلال.