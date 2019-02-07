تحقيق للأمم المتحدة: الأدلة تظهر أن مسؤولين سعوديين كبار خططوا ونفذوا قتل خاشقجي

وطن- وكالات: ذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، خطط لها ونفذها مسؤولون كبار بالدولة السعودية، وفقا لما تم التوصل إليه من أدلة.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج القضاء أنيس كالامار، إن "المسؤولين السعوديين قوضوا بشدة وتسببوا في تأخير جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة بالقنصلية السعودية في اسطنبول".

وكانت كالامار في مهمة جمع معلومات واستقصاء مع فريقها الذي يضم ثلاثة خبراء في تركيا على مدار أسبوع، حيث أكدت اطلاع الفريق على مواد صوتية مروعة، بشأن قتل خاشقجي حصلت عليها المخابرات التركية.

وأضافت المسؤولة الدولية أن لديها قلق شديد حول نزاهة إجراءات محاكمة 11 سعوديا في السعودية على خلفية قضية قتل الصحفي خاشقجي، مضيفة أنها طلبت رسميا السماح لفريقها زيارة السعودية لاستكمال التحقيقات التي تقودها الأمم المتحدة.

المصدر : رويترز