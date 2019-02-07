القبض على أحد المطلوبين في الخليل

الخليل- وطن: تمكن جهاز الأمن الوقائي في الخليل، من إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين الجنائيين في المحافظة.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي، أنه تمكن مساء اليوم الخميس، وبناء على معلومات استخبارية وعملية رصد ومتابعة ميدانية، وبعد نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على المطلوب وبحوزته كمية كبيرة من الرصاص، حيث تم تحويله للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر البيان أن الموقوف مطلوب للعدالة منذ سنوات ومشتبه به بالقيام بعمليات سطو وسرقة، وإطلاق نار على مواطنين بهدف ترويعهم، بالإضافة لعدد من القضايا الجنائية.