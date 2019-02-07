نتنياهو يهاجم مندلبليت: يحيكون لي التهم

القدس- وطن: هاجم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مسؤولي سلطات إنفاذ القانون، وذلك على خلفية القرار المرتقب للمستشار القضائي للحكومة، حول ما إذا سيقدم ضده لائحة اتهام في سياق ملفات الفساد التي يشتبه بالتورط بها، متهم إياهم بـ"حياكة ملفات" ضده.

وقال نتنياهو إنهم يواصلون "حياكة الملفات ضدي، لكني كتيقن أن بيت الورق هذا سينهار بمجرد الشروع بإجراءات عملية".

وكرر تصريحاته حول خضوع المستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، للضغط الجماهيري الذي يكرسه "اليسار" ووسائل الإعلام، على حد زعمه، وقال: "خلال ثلاثة أعوام تظاهروا ضده في كل مكان، أمام منزله، في المتاجر التي تقصدها، أمام الكنيست، وصفوه بالأرنب والخرقة البالية، وقالوا له صراحة إذا لم تقدم لائحة اتهام بالرشوة لنتنياهو فأنت لست إنسانًا، أنت لا شيء". وتابع نتنياهو "هو من لحم ودم، واضح أنه استسلم للضغوط، إنه أمر مؤسف للغاية".

وادعى أن طاقم الدفاع عنه طالب المستشار القضائي في جلسات مغلقة بمواصلة التحقيقات، وطلب أخد إفادة أكثر من 60 شخصًا ادعى أنهم شهود حيويون في إطار التحقيقات، وقال: "لقد تجاهلوا ذلك تمامًا؛ لم يهتموا، ولم يهتم أحد بذلك. إنه لأمر مدهش، ربما تكون هذه القضية القانونية الأكثر أهمية في تاريخ القانون الإسرائيلي، ولم يفعلوا أي شيء من هذا القبيل. يحيكون الملفات؟ إنها ورشة حياكة وتعمل بالكامل على ذلك".

وادعى نتنياهو أن الشرطة والمستشار القضائي يتعجلون الحسم في قضيته لإسقاطه تحت الضغوط، وقال: "بشكل عام، تستغرق الأمور سنة ونصف على أقل التقدير منذ إصدار الشرطة لتوصياتها، حتى إصدار المستشار القضائي للحكومة قراره حول هذه القضايا".

وأضاف "كم من الوقت استغرق منذ توصيات الشرطة حتى قرار المستشار القضائي المرتقب بهذا الشأن، علمًا بأننا عرفنا ما ستحتويه توصيات الشرطة قبل صدورها، بضعة أسابيع؟ بضعة أيام؟". وتابع "هذا يدل على أنهم يعملون على ضغط جميع القضايا في سباق مع الزمن، على المستشار القضائي أن ينظر بتمعن في كل ملف على حدة، بنفسه، ويقرأ كل الأدلة واحدا تلو الآخر".

وأضاف نتنياهو أنه "اختار المستشار القضائي في هذه الحالة قراءة التلخيصات، وكل الإجراءات تتم على عجل، لماذا كل هذه السرعة؟ هل لأن موعد الانتخابات يقترب؟ هذا هو السبب في عدم وجود تفسير آخر".

"عرب 48"