الطقس: أجواء غائمة جزئيا اليوم وأمطار غدا

رام الله- وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة وباردة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وخاصة الشمالية والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الاثنين غائما جزئيا بشكل عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار خاصة على المنطق الشمالية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.