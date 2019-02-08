غزة تستعد للمشاركة في جمعة "لن نساوم على كسر الحصار"

غزة- وطن: يستعد المواطنون في غزة، اليوم، للمشاركة في الجمعة الـ46 من مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي تحمل شعار "جمعة لن نساوم على كسر الحصار".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في المسيرات على حدود غزة للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته وتشبثه بحقوقه العادلة، وبرفضه جميع أشكال الابتزاز.

وشددت الهيئة على أن "خطوة كسر الحصار المفروض على القطاع وإنهاء معاناة شعبنا خطوة مطلوبة وضرورية، يجب أن نسعى لتحقيقها كمطلب عاجل لابد منه لتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا، كخطوة على طريق انجاز أهدافنا الاستراتيجية".