استطلاع: تحالف غانتس لبيد يحصل على 36 مقعدا

وطن: بيّن استطلاع للرأي، أن تحالف حزبي "مناعة لإسرائيل" و"يش عتيد" يحصل على 36 مقعدا، مقابل 32 مقعدا لليكود، في حين أن الأنسب لرئاسة الحكومة هو بنيامين نتنياهو الذي حصل على أعلى نسبة، وفي الوقت نفسه قال 48% من المستطلعين إنهم لا يريدون أن يبقى نتنياهو في منصبه.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "شركة الأخبار"، فإن الليكود برئاسة نتنياهو يرتفع بمقعدين عن الاستطلاع السابق، ويحصل على 32 مقعدا، في حين يحصل حزب "مناعة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس على 24 مقعدا.

وفي حال تحالف "مناعة لإسرائيل" و"يش عتيد"، برئاسة غانتس ويائير لبيد، فإنهما يحصلان سوية على 36 مقعدا.

في المقابل، وفي حال تحالف يائير وغانتس، فإن "اليمين الجديد" يحصل على 9 مقاعد، مقابل 6 مقاعد لكل من القائمة المشتركة و الحركة العربية للتغيير و"شاس" و"يهدوت هتوراه"، و5 مقاعد لكل من "البيت اليهودي" و"يسرائيل بيتينو" و"العمل"، و4 مقاعد لحزب "كولانو"، في حين أن "ميرتس" لا يتجاوز نسبة الحسم.

وفي حال لم يكن هناك أي تحالف بين غانتس ولبيد، فإن الليكود يحصل على 32 مقعدا، مقابل 24 مقعدا لـ"مناعة لإسرائيل"، و 10 مقاعد لـ"يش عتيد"، و9 مقاعد لـ"اليمين الجديد"، و7 مقاعد للقائمة المشتركة، و 6 مقاعد للحركة العربية للتغيير، و5 مقاعد لكل من "البيت اليهودي" و"العمل" و"يهدوت هتوراه" و"شاس"، و4 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" و"ميرتس" و"كولانو".

وردا على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على 48% من أصوات المستطلعين، بينهم 51% من المستطلعين اليهود، و 25% من "غير اليهود"، بحسب الاستطلاع.

في المقابل، حصل غانتس على 35%، في حين أجاب 17% بأنهم "لا يعرفون".