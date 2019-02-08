رسميا.. كيروش من إيران إلى كولومبيا

وطن: أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، رسميا تعاقده مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بعقد يستمر حتى بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وقال كيروش بمقر الاتحاد، في العاصمة بوغوتا: "هدفي هو الحفاظ على مكانة المنتخب الوطني الكولومبي وسمعته ومكانته في العالم، وسيكون ذلك على رأس أولوياتي".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أريد أن أشكر جميع المشجعين في كولومبيا، وكذلك الاتحاد على ثقتهم بي. آمل أن أقوم بالمهمة على أكمل وجه".

وكان مدرب ريال مدريد سابقا، كارلوس كيروش، البالغ من العمر 65 عاما، هو الخيار الأول بالنسبة للاتحاد الكولومبي، منذ استقالة المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان من منصبه في سبتمبر الماضي.

وتولى البرتغالي مهمة تدريب منتخب إيران في الفترة ما بين عامي (2011 و2019)، وقاده إلى نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين في عامي (2014 و2018).

واستقال كيروش من منصب مدرب منتخب إيران، عقب الخسارة (0-3) أمام اليابان، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس آسيا، التي أسدل الستار عليه في الإمارات يوم 1 فبراير الجاري.