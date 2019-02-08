الاحتلال يقتحم مسجد الأربعين في العيسوية ويصادر صورة الشهيد بارود

القدس- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، صباح الجمعة، مسجد الأربعين وسط قرية العيسوية بمدينة القدس، واعتلت سطحه قبيل صلاة الجمعة، لمصادرة صورة شهيد الحركة الأسيرة والعلم الفلسطيني الذي عُلق على جدرانه.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العيسوية وتمركزت في محيط مسجد الأربعين، محاولة اقتحامه لإنزال العلم الفلسطيني وصورة الشهيد فارس بارود الذي ارتقى في سجون الاحتلال.

وأضاف أن جيش الاحتلال اعتلى جدران المسجد من الخارج وأزال صورة الشهيد والعلم، وسط انتشار للقوات في المكان.