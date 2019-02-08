بالتنسيق مع مكتب نتنياهو.. وفد كويتي زار دولة الاحتلال سراً

القدس- وطن: زعمت قناة عبرية أن وفداً كويتياً زار "تل أبيب" الأسبوع الماضي لعدة أيام.

وادعت قناة "كان" العبرية أن "وفداً كويتياً زار دولة الاحتلال لعدة أيام بالتنسيق من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي كان على اطلاع بالزيارة الكاملة، وهو من سمح بزيارتهم".

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن وفداً من رجال أعمال كويتيين زار دولة الاحتلال الأسبوع الماضي، لأيام لزيارة مواقع دينية وتاريخية وثقافية، وبأنه تلقى تأشيرة الدخول من مكتب نتنياهو.

وأوضحت أن الوفد زار مسجد الطائفة البهائية في حيفا، ومسجد الأحمدين، والمسجد الأقصى، وجامعة حيفا، ومتحف "الهولوكوست" في القدس. وفق الهيئة.