حماس نفذت هجوماً الكترونياً ضد أنظمة مراقبة جيش الاحتلال في الضفة

غزة- وطن: كشف مسئول هيئة "السايبر" -الحرب الإلكترونية- في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن إحباط هجوم إلكتروني نفذه عناصر من حركة حماس مؤخراً.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن المسؤول قوله إنه "جرى إحباط هجوم إلكتروني جوهري لحماس كان موجهاً ضد نظام مراقبة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أنه وفي حال نجح الهجوم فستتمكن حماس من منع الجيش الإسرائيلي من جمع المعلومات عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة.

وبينت الصحيفة أن نجاح الهجوم يعني أيضاً إعاقة إحباط عمليات أو الاستعانة بنظام المراقبة التابع للجيش الإسرائيلي لمراقبة تحركات جنوده والمس بهم.

وأكد المسؤول ويدعى "نوعام شاعر" أن الهجمات ستتواصل وستتطور"، مشيراً إلى أن أنظمة إسرائيلية تعرضت مؤخراً إلى هجمات منظمة.