فيديو| مناورات لجفعاتي في طوباس تحاكي حرب على غزة وجنوب لبنان

الأغوار الشمالية- وطن: يستمر لواء جفعاتي التابع للقوات البرية في جيش الاحتلال، منذ أيام، بإجراء مناورات في عدة مناطق في وادي الأردن، وأراضي محافظة طوباس.

التدريبات تأتي لإثبات عكس ما كشف عنه موقع (ynet) قبل ايام، حيث كشف الموقع عن وثيقة لنقاشات مغلقة في قيادة الجيش العليا قال فيها يائير جولان نائب قائد الأركان السابق ان القيادة لا تعول على القوات البرية.

يشار أن التدريب الذي يجريه جفعاتي يحاكي سيناريوهات حرب مع حزب الله بشكل أساسي و مواجهة مع غزة.