"حارس الأقصى".. لعبة إفتراضية للتعريف بمعالم المسجد

القدس- وطن: أطلقت جمعية برج اللقلق في بلدة القدس القديمة، لعبة حارس الأقصى على الهواتف المحمولة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس.

وتهدف اللعبة الإفتراضية للتعريف بالمسجد الأقصى المبارك ومعالمه.

وتشمل اللعبة على أربعة مستويات أولها الزائر ثم الحارس والسادن وتنتهي بالمستوى الأعلى وهو مستوى مرشد المسجد الأقصى، وتحتوي اللعبة على أسئلة حول معالم موجودة داخل المسجد الأقصى وباحاته.

ويجتاز فيها اللاعب كل مستوى عبر الإجابة عن الأسئلة التي تزداد صعوبتها كلما ارتفع مستوى المشترك.

وتمول اللعبة من مؤسسة وقت القراءة التركية، وتشرف على اللعبة جمعية برج اللقلق بالقدس المحتلة، وقد تم تحميل اللعبة ما يزيد عن ألف مرة منذ إطلاقها.

يذكر أن اللعبة فكرة إيهاب الجلاد، وإشراف منتصر ادكيدك، ومن برمجة وتصميم محمد عبد الحق، فيما شارك في تطوير الفكرة محمد صلاح.