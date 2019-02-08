بعد ترقب أسبوعين.. الجثة المنتشلة من حطام الطائرة البريطانية للاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا

وطن- وكالات: تمكنت الشرطة البريطانية من التعرف على الجثة التي تم انتشالها من حطام الطائرة الصغيرة التي سقطت في بحر المانش، حيث أعلنت فجر الجمعة، بأنها تعود للاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا. وقد أثار هذا الإعلان صدمة لدى محبيه وأقاربه، وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أبرز المعلقين على خبر التعرف على جثة مواطنه فقد قال "أشعر بالأسى جراء هذه الأخبار المحزنة".

أكدت الشرطة البريطانية أن الجثة التي تم انتشالها من حطام طائرة صغيرة في بحر المانش تعود للمهاجم إيميليانو سالا، لتحسم بذلك الترقب السائد منذ أكثر من أسبوعين بشأن مصيره.

وأعلنت السلطات في وقت سابق أن الجثة نقلت إلى الأراضي البريطانية لبدء عملية التعرف إليها، بعد انتشالها ليل الأربعاء من جزء من حطام الطائرة الصغيرة التي كان على متنها اللاعب والطيار ديفيد إيبوتسون، وتحطمت في بحر المانش في 21 كانون الثاني/يناير في طريقها من فرنسا إلى العاصمة الويلزية كارديف.

وتضمن بيان لشرطة دورسيت نشر على موقعها الإلكتروني قرابة الساعة 23,00 ليل الخميس بتوقيت غرينيتش "تم التعرف رسميا على الجثة التي أحضرت إلى مرفأ بورتلاند (في جنوب إنكلترا)" في وقت سابق الخميس، مؤكدة أنها "تعود إلى لاعب كرة القدم المحترف إيميليانو سالا".

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ عائلتي سالا وإيبوتسون "بهذه الأنباء، وستتم مواصلة تقديم الدعم لهما" من قبل متخصصين، مؤكدا الوقوف إلى جانب العائلتين "في هذا الوقت الصعب".

وكان المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية قد أوضح ليل الأربعاء أنه "في ظروف صعبة، نجح المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية وشركاؤه المتخصصون في انتشال الجثة التي شوهدت سابقا وسط الحطام". وكان على متن الطائرة سالا والطيار إيبوتسون فقط.

وتابع البيان الذي أشار أيضا إلى سوء الأحوال الجوية، أنه "لسوء الحظ فإن محاولات استعادة الحطام باءت بالفشل"، مؤكدا في الوقت عينه أن أشرطة مصورة تم التقاطها للحطام تحت الماء "ستوفر أدلة قيمة للتحقيق".

وكشف المكتب الاثنين عن رصد جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي. وأضاف في بيان "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو (من المركبة التي تعمل عن بعد)، يمكن رؤية راكب واحد بين الحطام".