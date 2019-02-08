رام الله: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل الريسان ونعلين

رام الله- وطن: أصيب عشرات المواطنين، بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت عقب صلاة الجمعة في جبل الريسان ونعلين غرب رام الله.

وقالت مصادر محلةي إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين في جبل الريسان رفضاً لمصادرة الاحتلال أراضيهم لصالح الاستيطان.

وكذلك واجهت قوات الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية ضد الاستطيان بقنابل الغاز، ما تسبب باصابة العشرات باالختناق.

وشرعت قوات الاحتلال منذ ستة شهور على تجريف وشق طرق في جبل الريسان، إذ أقام مستوطنون خيامًا على قمته تمهيدًا لمصادرة ما يقرب من 700 دونم من أراضيه.

وتعود ملكية الجبل لأهالي قرى (راس كركر، كفر نعمة، خربثا بني حارث)، وشرع الأهالي بمظاهرات احتجاجية أسبوعية رفضًا لمصادرة الأراضي.

فيما ينظم أهالي بلدة نعلين مسيرات احتجاجية أسبوعية، رفضا لإقامة الجدار الفاصل وتوسع مستوطنة "حشمونائيم" على أراضي البلدة.