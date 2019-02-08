خطيب الأقصى ينتقد تخاذل حكام العرب عن نصرة فلسطين

القدس- وطن: انتقد خطيب المسجد الأقصى مفتي القدس الشيخ محمد حسين، تخاذل حكام الدول العربية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب حسين بإخراج سفراء فلسطين من الدول العربية التي لا تهتم لشأن حقوق الشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات، ولا تترجم الأقوال إلى الأفعال.

جاء ذلك في خطبة ظهر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث أدى 50 ألف مصل من القدس والداخل الفلسطيني والدول العربية الصلاة في رحابه.

وطالب المفتي حسين بضرورة رص المؤمنين صفوفهم وتطابق أقوالهم أفعالهم، والعودة صفًا واحدًا.

وقال "علينا أبناء الديار المباركة أن نكون صفًا واحدًا، ونؤدي الأمانة في الحفاظ على القدس ومقدساتها ومقدراتها".

وأضاف "رصوا صفكم ووحدوا كلمتكم، وكونوا السدنة الأوفياء للمسجد الأقصى المبارك، الذي تأسس على التقوى ويعتبر منارة الايمان وجمع الخير والصف في هذه الارض، وكونوا العين الساهرة على هذه المقدسات".

وترحم المفتي على الشهداء الفلسطينيين وآخرهم شهيد الحركة الأسيرة فارس بارود، ودعا بالإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.