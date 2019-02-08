"الديمقراطية" تدين مصادرة الاحتلال لرواتب عوائل الأسرى والشهداء وتؤكد: حقوقهم خط أحمر

رام الله- وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار حكومة الاحتلال السطو على أموال عائلات الشهداء والأسرى من خلال مصادرتها من أموال المقاصة العائدة للسلطة الفلسطينية.

ووصفت الجبهة هذا القرار بأنه شكل من أشكال القرصنة التي تمارسها سلطات الاحتلال في عدوانها اليومي على شعبنا في الأراضي المحتلة، ومصالحه الوطنية وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والانسانية، وحقه في الحياة الكريمة، في دولة مستقلة كاملة السيادة تحت سماء وطنه الحر فلسطين.

وقالت في بيان لها وصل وطن نسخة عنه ، إن ما تجرؤ سلطات الاحتلال على القيام به ما هو إلا من ثمار أوسلو المرة التي أورثتها لشعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية.

ودعت إلى المزيد من الالتفاف حول حقوق عائلات الشهداء وحول الأسرى وعائلاتهم، واحترام استحقاقاتهم المالية والوطنية، وعدم التفريط بها، تحت أي سبب كان، مشددة على ضرورة تعزيز كل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة غطرسة سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وفي ذات السياق، وصفت الجبهة الديمقراطية جولة الثنائي الأميركي جاريد كوشنر، وجيسون غرينبلات، للترويج لصفقة ترامب، في عدد من العواصم العربية، أنها لن تنجح في فرض الصفقة على شعبنا، مادامت لا تستجيب للحد الأدنى من حقوقه الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

ومن الدول العربية التي سيزورها الثنائي الأميركي عمان، والبحرين، والعربية السعودية، والامارات، وقطر.

وأضافت الجبهة أن الحديث عن «السلام الاقتصادي» المزعوم، الذي يحمله في جعبتهما كوشنر وغرينبلات، ما هو إلا طبعة قديمة، جديدة، من مشروع نتنياهو، وحكومة اليمين واليمين المتطرف، لإقامة دولة «إسرائيل الكبرى» على حساب المشروع الوطني الفلسطيني، واستبدال الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67، بحكم اداري ذاتي هزيل، مقيد بالتزامات أوسلو واستحقاقاته السياسية والأمنية والإقتصادية.

وأكدت أن ما من طرف يستطيع أن يقرر مصير الشعب الفلسطيني، سوى الشعب الفلسطيني نفسه، الذي قال كلمته في مؤسساته الوطنية الجامعة، وآخرها في المجلسين المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والوطني (30/4/2018) حين قرر طي صفحة أوسلو، واعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، واطلاق برنامج المقاومة والانتفاضة في الميدان، واحالة القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية لعزل دولة إسرائيل، ونزع الشرعية عن الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بسقف زمني محدد، وقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا حقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.